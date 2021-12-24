Москва, , 13:56 — REGNUM Страны НАТО, склонные учитывать реальные озабоченности России, могут положительно повлиять на переговоры по предложенным Москвой гарантиям безопасности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 24 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, государства Североатлантического альянса занимают разные позиции. Одни крайне недружественно относятся к РФ, другие, наоборот, последовательно проводят линию на продолжение диалога и решение всех проблем через дипломатию. Они склонны к тому, чтобы принимать во внимание озабоченности Москвы.

«Безусловно, такие страны способны внести весьма и весьма позитивный вклад в этот процесс», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что страны Запада обещали не расширять НАТО на восток, однако нагло обманули Россию.

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