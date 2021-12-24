Киев, , 13:49 — REGNUM Украинский рэп-исполнитель Lil Morty (Вячеслав Михайлов) представил новый трек. Премьера песни состоялась на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Примечательно, что эта работа стала первой после недавнего выхода пластинки Born From Shyne. В самой композиции автор повествует о собственном успехе, а также положении в обществе.

Напомним, что за свою карьеру Lil Morty успел выпустить три студийных альбома. Некоторое время музыкант являлся участником российского творческого объединения Dead Dynasty, откуда ушел в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Boulevard Depo выпустил новый трек