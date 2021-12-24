Киев, 24 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Украинский рэп-исполнитель Lil Morty (Вячеслав Михайлов) представил новый трек. Премьера песни состоялась на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Примечательно, что эта работа стала первой после недавнего выхода пластинки Born From Shyne. В самой композиции автор повествует о собственном успехе, а также положении в обществе.

Напомним, что за свою карьеру Lil Morty успел выпустить три студийных альбома. Некоторое время музыкант являлся участником российского творческого объединения Dead Dynasty, откуда ушел в 2019 году.