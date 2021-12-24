Кострома, 24 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Свердловский районный суд не стал штрафовать школу танцев «Свои люди» за нарушение антиковидных ограничений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, протокол об административном правонарушении в суд направил департамент культуры региона, наделённый полномочиями по проверке творческих учреждений. По их информации сотрудники студии не проверяли состояние здоровья посетителей и не следили за тем, чтобы танцующие соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра.

В ходе рассмотрения дела руководство школы приняло замечания к сведению, нанесло разметку на пол и поручило работникам тщательнее опрашивать посетителей на счёт контактов с больными COVID-19. Учитывая эти обстоятельства и материальное положение школы суд решил ограничиться предупреждением.

Отметим, что по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях школе грозил штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Студия существует в Костроме с 2015 года, в ней обучаются дети в возрасте от 3 лет и взрослые.