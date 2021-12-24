Москва, , 13:48 — REGNUM Рэп-исполнитель Boulevard Depo (Артём Кулик) представил новую композицию «Мясная лавка», в записи которой принял участие Батерс (Леонид Батерсов). Выход песни состоялся на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Примечательно, что премьера работы изначально состоялась еще в 2018 году. Переиздание отличается от оригинальной композиции записью под живой аккомпанемент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boulevard Depo опубликовал видео о процессе создания его недавнего совместного с SP4K (Алексей Сущик) мини-альбома. Съемки видеоработы проходили в Санкт-Петербурге.

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