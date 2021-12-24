Салехард, , 13:46 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять — среди вахтовых работников. Об этом 24 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 110 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 316 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 24 декабря подтвердили 61 357 случаев заражения коронавирусом, вылечились 55 79 человек, скончались 943 (три пациента за последние сутки).

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