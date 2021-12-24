Асунсьон, 24 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Более 300 граждан Парагвая не могут вернуться на родину к Рождеству из-за отмены рейсов авиакомпании Eastern Airlines 18 и 21 декабря. Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

Майами-Бич

Консул Парагвая в Майами Хусто Аподака заверил, что авиакомпания уже подписала соглашение о возвращении пассажиров на родину дополнительными рейсами в ночь на 25 декабря.

Ранее пассажирам было предложено сдать билеты, но большинство из них отказалось это делать из-за высокого спроса на места в канун Рождества. Пассажиры намерены подать протест Соединенным Штатам в связи с нарушением авиационных соглашений.

Авиаперевозчик заявил, что отмена рейсов была вызвана обнаружением коронавируса у членов экипажа.