Москва, 24 декабря 2021, 13:45 — REGNUM Российские музыканты Элджей (Алексей Узенюк) и Пошлая Молли (Кирилл Бледный) выпустили совместный трек под названием «Чупа Чупс». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.

Рэпер Элджей
Рэпер Элджей
Okras

Вопреки комическому названию композиции, в ней авторы раскрывают историю одинокого героя, разочаровавшегося в жизни. Впервые песня была исполнена на концерте Элджея в Москве 17 апреля 2021 года.

Напомним, что эта работа стала вторым сотрудничеством исполнителей. 17 сентября 2021 года состоялся выход другого совместного сингла, получившего название «Дом Периньон».

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