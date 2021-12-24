Москва, , 13:45 — REGNUM Российские музыканты Элджей (Алексей Узенюк) и Пошлая Молли (Кирилл Бледный) выпустили совместный трек под названием «Чупа Чупс». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.

Рэпер Элджей Okras

Вопреки комическому названию композиции, в ней авторы раскрывают историю одинокого героя, разочаровавшегося в жизни. Впервые песня была исполнена на концерте Элджея в Москве 17 апреля 2021 года.

Напомним, что эта работа стала вторым сотрудничеством исполнителей. 17 сентября 2021 года состоялся выход другого совместного сингла, получившего название «Дом Периньон».

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