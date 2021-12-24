Анкара, 24 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Продолжающийся пограничный кризис между Россией и Украиной, а также напряжённость в отношениях Москвы с военным блоком НАТО достигли «опасного» уровня. Об этом на заседании Академии международной безопасности в режиме видеоконференции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Анкара проводит «реалистичную» внешнюю политику, не поступаясь принципами, и не намерена игнорировать отношения с Украиной только из-за отношений с Россией.

«Мы не будем игнорировать наши принципы и тесные отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией», — подчеркнул в интервью турецкому телеканалу TRT Чавушоглу.

Глава турецкого МИД указал на то, что Анкара будет действовать в соответствии с национальными интересами страны и обстоятельствами на местах.

«Это тяжёлая работа, но для этого и существует дипломатия», — пояснил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД РФ опубликовал предложения по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Основное требование Москвы — введение запрета для НАТО принимать постсоветские страны и отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

При этом Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые затрагивают НАТО, но обещали рассмотреть и возможно принять другие инициативы.