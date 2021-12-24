Томск, 24 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. По состоянию на 24 декабря в Томской области выявлено 60 819 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 163 случая COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выздоровевших в Томской области на сегодняшний день — 46 426 человек. За сутки выздоровели 358 томичей.

В регионе скончались ещё три пациента с COVID-19. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Томской области стали 664 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в области было выявлено 159 носителей коронавируса, выздоровели 366 человек.