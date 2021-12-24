Тбилиси, 24 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Грузии срок между второй и третьей (бустерной) дозами прививки от COVID-19 уменьшен до трёх месяцев для вакцин от всех производителей. Об этом на брифинге сообщила замглавы минздрава республики Тамар Габуния.

Вакцина

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По её словам, эта мера должна помочь при новой волне эпидемии, которую ожидают в связи появлением штамм «Омикрон».

"Решение в связи с бустерной дозой отразится в приказе министра и с понедельника будет возможно получение вакцины с третьего месяца», — сказала представитель министерства.

Она также прокомментировала заявление главы Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амирана Гамкрелидзе, что следует полностью привитыми считать только трижды привитых. Габуния отметила, что во Всемирной организации здравоохранения нет такой рекомендации.

Напомним, по данным на 23 декабря, в Грузии выявили 29 носителей «Омикрона». Все они легко переносят заболевание, никого не потребовалось помещать в больницу.