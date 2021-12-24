Астрахань, , 13:42 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено следственными органами Астраханской области из-за пожара в ковидном госпитале областной инфекционной больницы 24 декабря, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. В результате пожара погибли две пациентки.

На месте пожара Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

По версии следствия, возгорание произошло в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги в Кировском районе Астрахани. После локализации пожара были обнаружены тела двух пациенток, 69 и 79 лет. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки в изолированном боксе.

В больнице продолжают работать следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследование находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре поступило около 10:07 по местному времени, в 10:21 открытое горение уже ликвидировали. Обе погибшие пациентки находились в изолированном боксе. Ранее сообщалось о возможной неисправности кислородного оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в больнице в Астрахани погибли две пациентки – власти