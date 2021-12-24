Архангельск, 24 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 280 носителей коронавируса, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 85 архангелогородцев, 53 северодвинца, 27 жителей Вельского района. Инфекцию выявили также у жителей Няндомского, Устьянского, Приморского и других районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти ослабили антиковидный режим для общепита.