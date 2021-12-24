Москва, , 13:41 — REGNUM Школьные каникулы детям нужны. От получаемого объёма информации, от ежедневного взаимодействия в группе детский организм устаёт, и требует восстановления, перезагрузки, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор российского офиса GoStudent, мирового провайдера онлайн-обучения Мария Кислова.

Дистанционное обучение Yarregion.ru

«Каникулярное время — время разрядки, смены режима дня, другого типа коммуникации. После коротких каникул, осенних и весенних, детскому организму и физически, и психологически проще: человек «вдохнул свободы», но ненадолго, всего на неделю, с одной стороны, и, с другой, начал «новую жизнь» с чистого листа с новыми оценками в новой четверти.

Что касается дополнительных, пандемийных каникул, — это, с одной стороны, неожиданный и приятный подарок школьникам, но они выбивают из привычного учебного ритма.

Если в классе есть случай заражения коронавирусом, значит на самоизоляцию отправляется весь класс — это, к сожалению, данность. На вопрос, что важнее, здоровье или образование, для любого родителя ответ очевиден — здоровье. Уйти на внеплановые каникулы также, по-видимому, необходимо, если активно растёт заболеваемость вокруг, в населённом пункте.

К удалёнке привыкают сложно: наше недавнее образовательное исследование это подтверждает: 76% родителей признают, что их дети столкнулись с образовательными проблемами во время пандемии.

80% детей говорят, что столкнулись с проблемами, связанными с получением знаний и восприятием образовательного материала во время пандемии, указывая те же три основные причины, что и их родители:

— отсутствие социальных связей (60%);

— трудности с концентрацией внимания в экосистеме онлайн-класса (41%);

— трудности с пониманием тематического материала онлайн (35%).

Однако дистанционное обучение — это уже данность, и, по-видимому, к этому придётся привыкнуть. Но адаптивность школьных групповых уроков к онлайн-формату, к сожалению, часто оставляет желать много лучшего.

В формате онлайн-обучения один на один с преподавателем — это значительно проще. Наше исследование показало: главные причины, по которым дети обращаются к репетитору, — это лучшее понимание предмета (60%) и способность задавать вопросы (40%).

Основные причины, по которым родители выбирают репетитора для своих детей, — это получение помощи по предмету и повышение мотивации и способности детей учиться во время изоляции в школе.

Причины, по которым родители предпочитают онлайн-обучение своих детей офлайн, заключаются в том, что оно экономит время (39%), является рентабельным (35%), предоставляет интерактивные возможности обучения (34%) и предлагает детям гибкий график обучения (34%).

По-видимому, спрос на услуги репетиторства в мире будет расти независимо от того, в каком формате, очном или онлайн, ученик получает знания в рамках основного обучения, в группе.

Но раскрыть потенциал каждого ученика, подобрав идеально подходящего для него преподавателя, для более эффективного восприятия знаний, плюс использование в обучении инструментов искусственного интеллекта, виртуальной вселенной и геймификации — это основные факторы роста EdTech-индустрии в мире на десятки процентов ежегодно», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения России не видит необходимости продления зимних каникул для учащихся школ из-за пандемии COVID-19.

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