Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали ещё 28 смертельных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 469 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 226 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 2815 пациентов.

За сутки из клиник выписали 481 человека. С начала пандемии от ковида оправились 167 865 свердловчан. Общее количество умерших от COVID-19 в области составило 9210.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки выявили 576 случаев заражения коронавирусом.