Мурманск, 24 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Мурманской области на новогодние праздничные мероприятия посетителей старше 18 лет будут пускать только по предъявлении QR-кода, подтверждающего полный курс вакцинации (для двухкомпонентных вакцин — двумя компонентами вакцины) против COVID-19, либо действующего сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданином полного курса вакцинации (для двухкомпонентных вакцин двумя компонентами вакцины) вакциной, зарегистрированной в РФ либо выписки из медицинской карты стационарного больного из медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписки из медицинской карты пациента, получающего медпомощь в амбулаторных условиях, подтверждающей, что гражданин перенес заболевание COVID-19. Об этом ИА REGNUM заявила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

ИА REGNUM Маски

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По её словам, совершеннолетние могут получить допуск на новогодние елки по предъявлению медицинского документа (справки), подтверждающий отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР, срок действия которого составляет 48 часов от времени результата до времени посещения организации (мероприятия), либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний для вакцинации против COVID-19.

Кроме того, для работников организаций и зрителей старше 14 лет обязательным требованием является наличие средств индивидуальной защиты, уточнила министр культуры.