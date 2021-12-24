Даллас, США, , 13:38 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:95.

«Милуоки Бакс» (сс) Amy Meredith

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, на счету которого 26 очков. В составе «Далласа» защитник Джейлен Брансон набрал 19 очков.

«Милуоки» одержал 21-ю победу в 34 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Даллас» потерпел 16-е поражение в 31 игре и идёт на 18-м месте.

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