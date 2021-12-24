Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировали 576 случаев заражения коронавирусом. В том числе, 257 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 8. Днем ранее зафиксировали 584 случая.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заболели 194 828 человек. В регионе уже вылечились 167 865 свердловчан, по причине коронавирусной инфекции скончались 9210 граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении антиковидных мер.