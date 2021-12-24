Мадрид, 24 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес поддержал иск, поданный правительством против лидера «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо за его заявления о предполагаемой дискриминации испаноязычных детей в каталонских школах. Об этом сообщает агентство EFE.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

«Ложь не может остаться безнаказанной», — заявил Арагонес, комментируя иск испанского правительства.

Ранее кабмин Испании подал иск против Касадо за его слова. В частности, лидер «Народной партии» заявил следующее: «Неужели можно мириться с тем, что пятилетнего ребенка могут закидать камнями и запереть в классе? Неужели можно мириться с тем, что есть учителя, которым предписано не пускать детей в туалет, потому что они говорят по-испански? Неужели можно мириться с тем, что есть дети, которым за разговор на испанском языке на перемене кладут камни в рюкзак?».