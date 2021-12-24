Уфа, 24 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. 407 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в республике выявили 119 562 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 108 679 человек, в том числе 449 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в прошедшие сутки в республике констатировали смерть 17 пациентов с COVID-19.

Прививки от этой инфекции получили 2 162 464 человек, завершили вакцинацию от этого вируса 1 998 762 человека.

Согласно данным на 23 декабря в республике за сутки выявили 432 носителя коронавируса.