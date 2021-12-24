Нижневартовск, Югра, 24 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Югре будут судить 45-летнюю обвиняемую в наркосбыте, которая скрывалась от правосудия 18 лет. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Pravlife.org Наркотики

По версии следствия, жительница Нижневартовска в 2002—2003 годы сбывала наркотики. Женщина была тогда задержана и отпущена под залог. После этого она скрылась от правоохранительных органов. В августе 2021 года она приехала на похороны сына и была задержана полицейскими.

Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), а также по ч. 3 ст.30, ч. 4 ст.228 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).