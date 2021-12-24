Архангельск, 24 декабря 2021, 13:36 — REGNUM В Архангельске при падении с железнодорожного моста погиб 16-летний школьник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Службе 112.
Спасателей вызвал проезжающий по мосту автомобилист, заметивший на тротуаре оставленный школьный рюкзак. Оказалось, что под местом находки рюкзака на льду реки лежит подросток, получивший тяжёлые травмы при падении с высоты.
Прибывшие на место ЧП медики спасти подростка не смогли — от полученных травм он скончался.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени три дня искали тело молодого человека, упавшего с моста.