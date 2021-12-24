Архангельск, , 13:36 — REGNUM В Архангельске при падении с железнодорожного моста погиб 16-летний школьник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Службе 112.

Железнодорожный мост, Архангельск Vk.com

Спасателей вызвал проезжающий по мосту автомобилист, заметивший на тротуаре оставленный школьный рюкзак. Оказалось, что под местом находки рюкзака на льду реки лежит подросток, получивший тяжёлые травмы при падении с высоты.

Прибывшие на место ЧП медики спасти подростка не смогли — от полученных травм он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени три дня искали тело молодого человека, упавшего с моста.