Архангельск, 24 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Архангельске при падении с железнодорожного моста погиб 16-летний школьник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Службе 112.

Vk.com Железнодорожный мост, Архангельск

Спасателей вызвал проезжающий по мосту автомобилист, заметивший на тротуаре оставленный школьный рюкзак. Оказалось, что под местом находки рюкзака на льду реки лежит подросток, получивший тяжёлые травмы при падении с высоты.

Прибывшие на место ЧП медики спасти подростка не смогли — от полученных травм он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени три дня искали тело молодого человека, упавшего с моста.