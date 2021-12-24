Киев, , 13:36 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата украинской Верховной рады Евгения Шевченко, ранее исключенного из пропрезидентской фракции «Слуга народа» за встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не возбуждалось Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ

«В СБУ отметили, что не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса. Согласно ст. 482−2 Уголовного процессуального кодекса Украины», — приводит сообщение пресс-службы «РБК-Украина».

Также там указали, что досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только генеральный прокурор или лицо, которое исполняет его обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что СБУ завела на него уголовное дело из-за его связей с Белоруссией.