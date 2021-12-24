Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Каток на Конюшенной площади в центре Санкт-Петербурга впервые откроется в субботу, 25 декабря, и проработает до православного праздника Крещения, 19 января. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Каток Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В преддверии новогодних и рождественских праздников во всех районах города начали работу ледовые площадки — более 180 катков и хоккейных коробок. А в самом центре Санкт-Петербурга возведен павильон с ледовым полем 18 на 40 метров, теплыми фойе и трибунами для зрителей.

«Павильон выдержан в классическом петербургском стиле с элементами петровского барокко и гармонично вписывается в ансамбль Конюшенной площади. Площадка станет центральным городским катком, объединяющим в зимний пешеходный маршрут Дворцовую площадь и Рождественскую ярмарку на Манежной площади», — уточнили в комитете.

Главной особенностью будут красочные зимние представления — ежедневно на льду Конюшенного катка артисты Государственного детского ледового театра будут показывать спектакль «Золушка». Площадка откроется для посетителей 25 декабря действовать она будет до 16 января, выходных перед Крещением.

Отметим, во время массового катания на льду могут находиться до 100 человек. Новички смогут воспользоваться «помощниками фигуриста».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Елагином острове в Санкт-Петербурге открылся самый большой в городе искусственный каток площадью 4 тыс. кв. метров. Он сможет работать при температуре воздуха до +8 градусов. Он станет первым открытым искусственным катком в городе, где будут действовать часы бесплатного катания — ежедневно с 09:00 до 11:00 мск.

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