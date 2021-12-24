Лос-Анджелес, США, , 13:35 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 138:110.

Эмблема баскетбольного клуба «Сан-Антонио Спёрс» (сс) Katie Haugland Bowen

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 36 очков. В составе «Сан-Антонио» форвард Кейта Бэйтс-Диоп набрал 30 очков.

«Сан-Антонио» одержал 13-ю победу в 31 матче и занимает 23-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 17-е поражение в 33 играх и идут на 15-м месте.

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