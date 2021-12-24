Казань, , 13:35 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 4 522 975 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

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За прошедший день в регионе проведено 12 170 исследований на коронавирус. Осуществляют обследования в 24 лабораториях республики.

Численность населения на 1 января 2021 года составляла в Татарии 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в поликлиниках Татарии углубленная диспансеризация переболевших COVID-19 не прекращалась.

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