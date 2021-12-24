Воронеж, 24 декабря 2021, 13:34 — REGNUM Снегопады и сильный ветер прогнозируется в Воронежской области 25 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Отметим, что, по данным Воронежского гидрометеоцентра, в ближайшие сутки воронежцев ожидает резкое потепление. Если днём 24 декабря в Воронеже температура составляет 13 градусов мороза, а в ночь на 25 декабря ожидается около — 12 градусов, то днём 25 декабря потеплеет сразу до +1 градуса. Правда, оттепель продержится лишь несколько часов. В ночь на 26 декабря вновь похолодает до — 14 градусов, днём 26 декабря температура составит около девяти градусов мороза.