Воронеж, 24 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Снегопады и сильный ветер прогнозируется в Воронежской области 25 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба администрации Воронежа Воронеж после снегопада

«От гидромета получен консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях: ночью и днем 25 декабря по Воронежской области ожидается: местами сильный снег, днем мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Местами порывы ветра 15−20 м/с», — уточнили в ГУ МЧС.

Отметим, что, по данным Воронежского гидрометеоцентра, в ближайшие сутки воронежцев ожидает резкое потепление. Если днём 24 декабря в Воронеже температура составляет 13 градусов мороза, а в ночь на 25 декабря ожидается около — 12 градусов, то днём 25 декабря потеплеет сразу до +1 градуса. Правда, оттепель продержится лишь несколько часов. В ночь на 26 декабря вновь похолодает до — 14 градусов, днём 26 декабря температура составит около девяти градусов мороза.