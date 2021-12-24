Негев, , 13:38 — REGNUM Сотни жителей Израиля в разгар бури отправились в пустыню Негев, где произошло уникальное природное явление под названием «неопалимая купина», сообщает Mynet 23 декабря.

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Это явление известно как библейское чудо: в самый короткий день года лучи солнца проходят в небольшую пещеру в горе Карком, и вокруг нее появляется оранжевый ореол, похожий на пламя. По библейской истории, в таком виде пророку Моисею явился Всевышний.

«Непонятно, что именно заставляет свет гореть ярким пламенем на краях отверстия в скале, но они светятся так только в эти дни декабря», — говорит руководитель отдела туризма Негевского нагорья доктор Шахар Шило.