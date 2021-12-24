Омск, , 13:34 — REGNUM За сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области скончались 3095 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 420 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 994 человека.

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