Кызыл, , 13:35 — REGNUM В Туве по данным на сегодня, 24 декабря, за последние сутки выздоровело 35 человек, в том числе девять детей. За это же время выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 138 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 118, детей — шесть, беременных — шесть. К аппарату ИВЛ подключено 13 больных, в том числе на инвазивном — четыре. В тяжёлом состоянии 51 человек», — сообщило министерство здравоохранения региона.

Всего с 1 января зарегистрировано 16 676 лабораторно подтверждённых случаев инфицирования, скончались 314 пациентов.