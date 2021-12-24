Мурманск, , 13:33 — REGNUM В Мурманской области на губернаторские ёлки Нового 2022 года ожидается 3500 юных северян. Об этом ИА REGNUM заявила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Снеговик на елке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, пригласительные билеты на них распределяются среди детей, имеющих выдающиеся достижения в общественно-полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности. Приоритет имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети сотрудников медицинских организаций участвующих в борьбе с CОVID-19, дети оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся на социальной реабилитации в социальных учреждениях, дети инвалидов и ветеранов боевых действий, погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Ольга Обухова отметила, что в праздничных мероприятиях примут участие воспитанники центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

13 января воспитанники центров встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой в передвижной резиденции волшебника, где есть приемная, ретро-вагоны для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с новогодними сувенирами. Пассажиры поезда — Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

С 10 декабря по 15 января воспитанники центров примут участие во всероссийской акции «Согревая сердца», они изготовят новогодние открытки и запишут видеопоздравления для пожилых людей из домов престарелых.