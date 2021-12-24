Мурманск, 24 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Мурманской области на губернаторские ёлки Нового 2022 года ожидается 3500 юных северян. Об этом ИА REGNUM заявила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снеговик на елке

По её словам, пригласительные билеты на них распределяются среди детей, имеющих выдающиеся достижения в общественно-полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности. Приоритет имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети сотрудников медицинских организаций участвующих в борьбе с CОVID-19, дети оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся на социальной реабилитации в социальных учреждениях, дети инвалидов и ветеранов боевых действий, погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Ольга Обухова отметила, что в праздничных мероприятиях примут участие воспитанники центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

13 января воспитанники центров встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой в передвижной резиденции волшебника, где есть приемная, ретро-вагоны для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с новогодними сувенирами. Пассажиры поезда — Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

С 10 декабря по 15 января воспитанники центров примут участие во всероссийской акции «Согревая сердца», они изготовят новогодние открытки и запишут видеопоздравления для пожилых людей из домов престарелых.