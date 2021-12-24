Ла-Пас, 24 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Несколько регионов Боливии пострадали от последствий проливных дождей последних недель, в результате которых более тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома и почти сто домов были разрушены. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Боливия

Одним из департаментов, наиболее пострадавших от сильных ливней, является Кочабамба, в частности, муниципалитет Клиса, где, по предварительным данным, от ливней пострадало около 30 домов и по меньшей мере 600 семей.

Муниципальные власти сообщили, что от дождей и наводнений пострадали также посевы персиков, кукурузы и картофеля.