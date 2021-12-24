Финикс , США, , 13:31 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:101.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 30 очков. В составе «Оклахомы» разыгрывающий Шей Гилджес-Александер набрал 29 очков.

«Финикс» одержал 26-ю победу в 31 матче и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Оклахома» потерпела 20-е поражение в 31 игре и идёт на 27-м месте.

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