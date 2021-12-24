Сантьяго, , 13:33 — REGNUM Бразильский депутат и сын президента Эдуардо Болсонару написал 23 декабря в твиттере, что «как только Габриэль Борич вступит в должность, Чили пойдет по пути Венесуэлы», а также признал, что предпочел бы победу ультраправого Хосе Каста. Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

Против Болсонару (сс) Nícolas Chidem

Болсонару-младший считает, что Чили окажется в ситуации, аналогичной той, которую сейчас переживает Венесуэла с Николасом Мадуро, и тысячи людей эмигрируют в поисках лучшего будущего. Доказательством грядущего политического кризиса он назвал активное участие Борича в студенческих протестах, а также в восстаниях 2019 года.

Жаир Болсонару, ярый сторонник политики Каста, является одним из немногих американских лидеров, до сих пор не поздравивших Борича с победой на выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Победа Борича скажется на избирательных кампаниях по всей Южной Америке