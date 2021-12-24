Екатеринбург, 24 декабря 2021, 13:30 — REGNUM В Екатеринбурге не планируют сносить историческое здание, в котором жил первый президент России Борис Ельцин. Об этом заявил главный архитектор города Андрей Молоков.
По его словам, проектом занимается «Мастерская Генплана». Там архитектору сообщили, что сносить историческое здание не собираются. Молоков отметил, что его сильно задели разговоры о сносе дома. Поэтому он специально уточнил информацию касаемо возможного демонтажа здания.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках общественных слушаний мэрия Екатеринбурга опубликовала материалы о демонтаже зданий. Ради обновления Верх-Исетского района планировали снести 16 построек. В список попал и дом, где проживал Борис Ельцин. Однако информация о демонтаже здания не подтвердилась.