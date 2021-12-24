Екатеринбург, 24 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не планируют сносить историческое здание, в котором жил первый президент России Борис Ельцин. Об этом заявил главный архитектор города Андрей Молоков.

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По его словам, проектом занимается «Мастерская Генплана». Там архитектору сообщили, что сносить историческое здание не собираются. Молоков отметил, что его сильно задели разговоры о сносе дома. Поэтому он специально уточнил информацию касаемо возможного демонтажа здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках общественных слушаний мэрия Екатеринбурга опубликовала материалы о демонтаже зданий. Ради обновления Верх-Исетского района планировали снести 16 построек. В список попал и дом, где проживал Борис Ельцин. Однако информация о демонтаже здания не подтвердилась.