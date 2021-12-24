Москва, , 13:44 — REGNUM Необходимости в каких-либо импульсах в адрес оперштаба по борьбе с коронавирусом со стороны президента России Владимира Путина нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 24 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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Ранее он рассказал, что президент поздравит правительство с наступающим Новым годом по видеосвязи и обозначит приоритеты на 2022 год. Пескова спросили, будет ли обсуждаться эпидемиологическая обстановка, и есть ли необходимость коррекции антикоронавирусных мер.

«Вы знаете, что работает штаб правительства и все корректировки там происходят в живом режиме. Поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах», — сказал Песков.

Он добавил, что «всё учитывается», и эта тема сегодня не главная.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Владимир Путин заявил, что в условиях распространения коронавируса «удалось собрать в кулак все силы и противостоять угрозам».

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