Донецк, , 13:29 — REGNUM Заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о вероятном намерении Киева осуществить силовой захват Донбасса подтверждается информацией Народной милиции ДНР. Всего за 23 декабря в нарушение Минских соглашений, киевские оккупанты разместили 51 единицу вооружения и военной техники в 13 населенных пунктах.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Два бронетранспортера БТР-80 замечены в районе н.п. Новокалиновское и во дворе жилого дома в н.п. Новобахмутовка.

Две буксируемые гаубицы Д-30А и ПТРК «Конкурс» расположили вблизи жилого района в н.п. Шевченко. Помимо этого две БМП-2 находятся вблизи н.п. Чермалык. Еще четыре боевые машины пехоты БМП-1 находятся в жилом районе н.п. Богдановка.

Две боевые машины пехоты БМП-1 в замечены н.п. Новотроицкое. Помимо этого, один танк T-72 и боевая машина пехоты БМП-1 размещены в жилом районе н.п. Марьинка.

Также известно об одном бронетранспортере БТР-80 на северной окраине н.п. Мироновка, одной командно-штабной машине Р-142, одной БМП-1 и одной зенитной установке ЗУ-23 вблизи н.п. Пионерское.

Одна бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 и три БМП-2 замечены в районе н.п. Талаковка.

Три боевые бронированные машины находятся н.п. Орловское. Одна БМП-1 в районе н.п. Павлополь.

Также на железнодорожной станции в н.п. Зачатовка зафиксировано нахождение 10 буксируемых гаубиц Д-20, шести самоходных гаубиц «Гвоздика» и восьми противотанковых пушек «Рапира».

Кроме того, украинские боевики продолжают минировать местность вблизи линии боевого соприкосновения и пунктов пропуска, угрожая жизни и здоровью жителей Донбасса.

Так, БпЛА Миссии ОБСЕ зафиксировал в 4 километрах к востоку от н.п. Славное поперек дороги общего пользования установку боевиками 54 бригады семи противотанковых мин.

В 3,5 километрах к юго-востоку от н.п. Берёзовое боевики 53 бригады установили пять противотанковых мин поперек дороги общего пользования.

В ДНР также не не исключают, что жертвами провокаций с химоружием может стать мирное население подконтрольной Украине части Донбасса.

«Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», — заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, организаторы теракта обвинят Россию и республики Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что находящееся на Украине химическое оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM в нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США.

Подробности о том, как Запад при помощи Украины пытается спровоцировать Россию на военные действия в Донбассе, а «Незалежная» обесценивает Минские договорённости без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: «Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости