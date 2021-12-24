Кито, 24 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Центральный резервный банк Сальвадора заявил об экономическом росте в 10,3% в 2021 году. Об этом пишет Prensa Latina.

Герб Сальвадора

«Согласно нашим прогнозам, рост экономики Сальвадора составит 10,3% в 2021 году и около 4% в 2022 году», — сказал глава ЦРБ Дуглас Родригес.

Он также высоко оценил как кампанию по вакцинации и проекты государственных инвестиций в инфраструктуру, а также частные инвестиции, продвигаемые администрацией президента Найиба Букеле.