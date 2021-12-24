Сан-Франциско, США, , 13:28 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:104.

Стивен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 46 очков. В составе «Мемфиса» разыгрывающий Джа Морант набрал 21 очко.

«Голден Стэйт» одержал 26-ю победу в 32 матчах и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Мемфис» потерпел 14-е поражение в 33 играх и идёт на девятом месте.

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