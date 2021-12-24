Кызыл, 24 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Тува принимает участие в реализации 43 национальных проектах. Общий объём финансирования превысил 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг в своём послании к Верховному хуралу.

Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Глава Тувы Владислав Ховалыг

«Крайне ответственные задачи стоят перед нами в социальной сфере. Прошу руководителей органов государственного и муниципального управления считать приоритетной задачей повышение доходов людей. Мною создан совет при главе Тувы по достижению национальной цели — снижению уровня бедности населения к 2030 году, — сказал Ховалыг. — На встрече 12 августа президент акцентировал наше внимание на самых сложных вопросах Тувы, связанных с особенностями демографических процессов и несоответствием этим процессам темпов развития социальной инфраструктуры. Перед нами поставлена задача наращивать строительство новых школ и детских садов. Прежде всего, нужно избавиться от третьей смены в школах, сегодня так учатся более восьмисот школьников».

По его словам, в следующем году должно завершиться строительство ещё одной школы в городе Кызыле. Также планируем начать строительство трёх школ в Кызыле и четырёх — в сельской местности.

«Наряду со строительством нужно срочно заниматься и капитальным ремонтом школ. В 2022 году мы начнем обновление 25 школ в кожуунах республики. Завершится строительство пяти новых детских садов. Однако для решения задачи полного обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях нужно строить намного больше. Знаю, что некоторые родители выходят из положения, доверяя своих детей негосударственным детским садам. Поручаю министерству образования совместно с председателями кожуунных администраций разработать пакет стимулирующих мер для поддержки негосударственного сектора дошкольного образования. Конечно, проблемы образования не сводятся только к строительству. Вы знаете, что мы провели реформирование системы оплаты труда педагогических работников, вдвое увеличив базовый оклад педагогам. Дополнительное увеличение фонда оплаты труда в 2021 году на эти цели составило более 400 млн рублей. Уверен, эти меры станут хорошим стимулом для привлечения учителей в школы и закрепления молодых специалистов в сельской местности», — отметил глава Тувы. Больше внимания, считает Ховалыг, следует уделить содержанию образования. При разработке учебных программ в образовательных учреждениях, по его мнению, надо учесть все направления традиционной тувинской культуры.

«Так, при преподавании курса «родной язык и литература» включить данные о музыкальном фольклоре тувинцев, о традициях сказительского и камнерезного искусства. Высказывается предложение о введении в образовательную систему дисциплины «Культура родного края». Необходимо создание нового учебника по истории Тувы, ведь сегодня используется учебник, подготовленный четверть века назад. В начале следующего года мы проведём Образовательный форум, где обсудим весь круг вопросов этой сферы с педагогическим сообществом Тувы, в том числе содержание образования, организацию учебного процесса, целесообразность перехода школ на пятидневку, соответствие специальностей, по которым ведётся подготовка в техникумах и колледжах, потребностям нашей экономики и социальной сферы. Недавний случай преступной халатности, который привёл к массовому отравлению детей, показал, что нужно больше внимания уделять вопросам организации питания школьников», — подчеркнул он.

Большие задачи, сказал глава региона, стоят и перед тувинской наукой.

«В 2021 году, который в России назван Годом науки и технологий, мы сделали определённые шаги в этой сфере. Проведено несколько масштабных научных конференций. Создан специальный орган по координации деятельности научных подразделений различного профиля и подчиненности — Агентство по науке. Оно должно внимательно проанализировать потенциал научных учреждений, оценить эффективность бюджетных расходов, внести предложения по координации исследований, ориентации их на нужды развития республики. Также нужно завершить разработку Стратегии научно-технологического развития Тувы. Мы должны продолжать добрые традиции тувинской гуманитарной науки. В то же время нам нужны экономические исследования, сопровождение инвестиционных проектов, исследования в области сельского хозяйства, в энергетике, экологии и других сферах. Ещё одна сторона науки, её важнейшая составляющая — просвещение. Я призываю научное сообщество Тувы — ученых, преподавателей вузов — присоединиться к инициативе, уже реализуемой в других регионах — возобновлению работы общества «Знание». Это президентский проект, недаром председателем наблюдательного совета российского общества «Знание» является первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Старшее поколение хорошо помнит, с какой пользой работала эта структура в Туве в былые времена», — подчеркнул Ховалыг.