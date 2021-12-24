Пхеньян, , 13:27 — REGNUM Международный механизм COVAX дополнительно предоставит КНДР 1,28 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca, сообщает радио «Свободная Азия».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности механизм COVAX выделил Северной Корее 8,11 млн доз. Таким образом совокупного количества препарата будет достаточно, чтобы привить 4,05 млн человек или 16% всего населения КНДР.

«Мы продолжаем консультации с КНДР по поставкам вакцин», — сообщил представитель Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Напомним, что в марте текущего года COVAX выделил КНДР 1,92 млн доз вакцины, а в ноябре — 4,73 млн доз.