Москва, 24 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут консультироваться с Турцией по вопросам урегулирования на Украине, так как Анкара является американским союзником и страной НАТО. Об этом 24 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Сложности же есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО. А Турция в данном случае — это страна НАТО. Скорее всего, именно, в том числе с Турцией американцы будут консультироваться. Они же союзник США», — сказал представитель Кремля, комментируя возможность участия Анкары в урегулировании на Украине.

Кроме того, Песков отметил, что российская сторона еще не получила обратной связи от стран НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с НАТО ради достижения гарантий безопасности.