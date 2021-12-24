Уфа, 24 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. 20 млн рублей намерены выделить в 2022 году в Башкирии на реализацию социального туристического проекта «Башкирское долголетие. Туризм». Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Сообщается, что данный проект для граждан старшего поколения впервые стартовал в Башкирии в 2020 году. Размер финансирования проекта составил пять млн рублей. Экскурсии для пенсионеров возобновились весной 2021 года и проходили каждую неделю.

Отмечается, что в 2022 году в Башкирии планируется выделить 20 млн рублей для увеличения числа пенсионеров, которые принимают участие в однодневных турах в рамках этого проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что свыше 3600 пенсионеров Башкирии стали участниками проекта «Башкирское долголетие. Туризм».