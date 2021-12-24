Афины , 24 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Защита от пандемии и конкретно штамма «Омикрон» для правительства Греции ограничивается запретом праздничных мероприятий и ношением двойных масок в общественном транспорте. Об этом говорится в заявлении Коммунистической партии Греции (КПГ) о новых мерах по борьбе с распространением пандемии, объявленных 23 декабря.

Серп и молот — Коржев-Чувелев Г. М. 2003

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«Это еще один «вклад» правительства Новой демократии в научную мысль, эпидемиологический мониторинг и принятие мер защиты в местах распространения вируса в то время, когда ежедневно гибнут десятки людей», — говорится в заявлении партии.

С критикой принятых мер также выступила оппозиционная партия KINAL.

Как сказал на брифинге 23 декабря пресс-секретарь правительства Янис Эконому, «мы сделаем все необходимое для решения проблемы «Омикрона» наилучшим образом, без паники и без недовольства». Эконому также сказал, что новые меры не предусматривают полных ограничений и изоляции, но являются существенными корректировками существующей правительственной стратегии для борьбы с пандемией в той форме, которую она принимает сейчас.

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