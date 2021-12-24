Веллингтон, 24 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Праздничные дни всегда были временем суматохи в аэропортах Новой Зеландии, но сегодня, 24 декабря, за считанные часы до наступления Рождества 30 000 новозеландцев сядут в самолет, чтобы встретить праздник в кругу семьи и друзей. Об этом написала газета The New Zealand Herald.

Новая Зеландия

В авиакомпании Air New Zealand заявили, что столкнулись с аналогичным уровнем внутреннего спроса на авиабилеты в канун Рождества в этом году, несмотря на то, что въезд в самый крупный мегаполис страны Окленд был разрешен только на прошлой неделе.

В интервью изданию главный операционный директор авиакомпании Кэрри Хурихангануи сказала, что в аэропортах по всей стране было чрезвычайно многолюдно.

В то же времени воспользоваться авиатранспортом смогут не все жители Новой Зеландии. Все пассажиры в возрасте от 12 лет и старше должны предъявить сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат теста на Covid-19, полученного в течение 72 часов перед поездкой.