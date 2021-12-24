Веллингтон, , 15:07 — REGNUM Поскольку пандемия коронавируса приближается к своей второй годовщине, жители Новой Зеландии проводят 2021 год с одними из лучших показателей в мире, несмотря на несколько самых тяжелых месяцев пандемии в уходящем году. Об этом 23 декабря написала газета The Guardian.

Флаг Новой Зеландии

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В этом году Новая Зеландия пережила самый длительный локдаун, самое высокое ежедневное число случаев заболевания COVID-19 (222 в середине ноября), большее число госпитализаций, чем в 2020 году, и поворот от амбициозного правительственного подхода по ликвидации вируса к его сдерживанию. Однако теперь страна может похвастаться 90-процентной вакцинацией населения двумя компонентами и одним из самых низких показателей смертности на душу населения, в то время как число новых случаев во время нынешней вспышки коронавируса в стране постепенно снижается.

В то время как другие страны вновь вводят ограничения одновременно с появлением «Омикрона», новозеландцы могут рассчитывать на празднование Рождества и Нового года в кругу семьи и друзей. Поскольку случаев заражения «Омикроном» среди населения еще не выявлено, рестораны, кафе, кинотеатры, спортивные объекты и ночные клубы остаются открытыми с минимальными ограничениями, нацеленными в основном на непривитых.

«Я действительно горжусь решениями, которые мы приняли в этом году, потому что они предотвратили смерти людей от COVID-19», — заявил журналистам министр Новой Зеландии по борьбе с пандемией Крис Хипкинс.

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